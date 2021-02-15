 

“Вакцина не вживила чип отца в мозг”. Дочь Билла Гейтса заявила, что получила прививку от COVID-19

15.02.2021, 10:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дочь американского миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса – Дженнифер Гейтс получила первую дозу прививки от COVID-19. Об этом 12 февраля она сообщила на своей странице в Instagram.

“К сожалению, вакцина не вживила [чип] моего гениального отца мне в мозг – если бы только она имела такую силу!”.

Гейтс отметила, что после получения второй дозы вакцины планирует продолжить носить защитные маски.

По ее словам, врачи в США настаивают, что прививка только дополняет другие меры безопасности и не означает, что можно забыть о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, мытье рук.

Дочь Гейтса получила вакцину, поскольку учится в медицинском колледже и  входит в одну из приоритетных групп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jennifer Gates (@jenniferkgates)

65-летний Билл Гейтс 22 января получил первую вакцину от COVID-19.  Гейтс не уточнил, препаратом какой фирмы была сделана прививка. В США зарегистрированы две вакцины – Pfizer/BioNTech и Moderna. Обе вакцины вводят двумя дозами, но с разным интервалом: Pfizer/BioNTech – через 21 день, Moderna – через 28 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. США являются страной с наибольшим числом выявленных случаев инфекции. В стране подтвердили 27,6 млн случаев COVID-19, умерло 485,3 тыс. человек.

По информации  Bloomberg, в США по состоянию на утро 15 февраля сделали более 53,8 млн прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

24.06 / Лёд тронулся — США и РФ продолжат ядерные переговоры в июле

12.07 / В Казахстане были обнаружены останки древнейшей домашней кошки

19.08 / Экс-министр обороны Польши – с Лукашенко у руля конфликт в Белоруссии будет только нарастать

27.11 / Директора музея Революции достоинства вызвали на допрос

29.01 / Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

08.11 / Правительство решило ускорить расселение аварийного жилья в окрестностях БАМ

01.12 / Сроки перехода абонентов к другим операторам предложено сократить до двух часов

11.08 / Трамп готов провести саммит G7 после выборов

26.08 / В Башкирии создали юридическую группу для изучения документов по приватизации БСК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска