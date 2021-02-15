Рыбинск. Криминальная хроника с 8 по 14 февраля

15.02.2021, 10:37, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Сотрудниками полиции раскрыты кражи из домов в Рыбинском районе

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в Рыбинском районе неизвестные на территории одного из участков в деревне путем пролома стены проникли в хозяйственную постройку, откуда похитили бензокосу. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.

В полицию поступило еще одно аналогичное заявления от жителя данной деревни, у которого было похищено имущество на сумму 12500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлены подозреваемые — не работающие, местные жители 1989 г.р., 1970 г.р., один из которых, ранее был судим.

Подозреваемыми даны признательные показания. Похищенное частично изъято.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

Чтобы предотвратить совершение подобных краж в дачных домах необходимо принять все меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в домах без присмотра.

В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка, немедленно обращайтесь в полицию по телефону «02», при этом приняв все необходимые меры к сохранению возможных следов преступления.

Распитие спиртного привело к совершению кражи

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель микрорайона Заволжье и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах после совместного распития спиртных напитков с малознакомыми обнаружил пропажу сотового телефона. Сумма ущерба составила 2600 руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, неработающий местный житель 1991 г.р. Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает граждан – не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Помните, что злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратилась жительница микрорайона Гагаринский 1975 г.р. и сообщила о том, что обнаружила пропажу золотой цепочки. Сумма ущерба составила 55 тыс. руб.

В результате проведенной проверки сотрудниками полиции установлены обстоятельства совершения преступления — после совместного распития спиртного с подозреваемым неработающим, ранее судимым местным жителем 1979 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил сотрудникам полиции, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с потерпевшей, похитил ювелирное изделие и продал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Не забывайте — злоупотребление спиртным может легко превратить вас, как в жертву преступления, так и толкнуть на его совершение.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель 1979 г.р. и сообщил о том, что при неизвестных обстоятельствах после совместного распития спиртных напитков с малознакомыми пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 25 тыс. руб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, ранее судимый житель микрорайона Северный мужчина 1972 г.р.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что по месту его жительства, после совместного распития спиртных напитков, один из гостей уснул, после чего он решил воспользоваться ситуацией, и похитил сотовый телефон.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Расследование продолжается.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В Рыбинске установлен подозреваемый в присвоении денег

В отношении жителя Рыбинска, подозреваемого в присвоении денежных средств, полученных от продажи чужого имущества, возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился местный житель и сообщил о том, что передал в магазин по продаже музыкальных инструментов для реализации свою электрогитару. Гитара была продана, а денежные средства, в сумме 14 тыс. рублей, возвращены ему не были.

Также в полицию поступило аналогичное заявление — после передачи на реализацию акустической гитары, заявителю не были возвращены денежные средства в сумме около 9 тыс. рублей.

Установлен подозреваемый местный житель 1981 г.р., владелец магазина, который воспользовавшись ситуацией, реализовал вверенные ему музыкальные инструменты, а денежные средства незаконно присвоил. Им даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

В соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В Рыбинске выявлены фальшивые купюры

В Рыбинске в отделении банка расположенного на ул. В. Набережной при приеме денежных средств обнаружена и изъята денежная купюра достоинством 5000 рублей с признаками подделки.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество).

Сотрудники полиции напоминают: будьте внимательны и осторожны!

Поддельные денежные знаки, как правило, сбываются на предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, а также отдельным гражданам, занимающимся торговлей, в том числе на рынках. Всем гражданам необходимо знать отличительные признаки поддельных денежных знаков и порядок действий при их обнаружении.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области призывает граждан быть осторожными при денежных расчетах и всегда проверять подлинность купюр крупного номинала.

При выявлении попыток сбыта фальшивых денежных купюр необходимо вызвать полицию, постараться наиболее подробно запомнить приметы сбытчика, а также приметы лиц, возможно участвующих с ним в преступлении, автотранспорт, на котором он передвигается, и незамедлительно сообщить эти данные с возможным маршрутом следования в дежурную часть правоохранительных органов.

Телефон дежурной части МУ МВД России «Рыбинское» — 02, (7855) 21-00-11.

Напоминаем, что за сбыт фальшивых денежных средств, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 186 УК РФ за хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Основные признаки, отличающие поддельную денежную купюру (5000 рублей):

— яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, в середине герба г. Хабаровска при наклоне банкноты перемещается от середины изображения герба вверх или вниз;

— на фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты в окне фигурной формы видны повторяющиеся изображения чисел «5000». При наклоне банкноты цифры перемещаются относительно друг друга;

— на подлинной банкноте, при наблюдении под острым углом к поверхности банкноты на декоративной ленте, расположенной на лицевой сторон над надписью «пять тысяч рублей», а именно над словом «тысяча», становится видимым скрытое изображение в виде букв «РР»;

— изображение дальнего берега реки Амур, на лицевой стороны банкноты над надписью «Билет Банка России», а именно под словом «Билет», состоит из отдельных мелких графических элементов (изображение тигров, медведей, РРРР, ЦБ РФ);

— на ощупь текст «Билет Банка России», тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты и метка для людей с ослабленным зрением имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

Основные признаки подлинности банкнот Банка России образца 1997 года (модификации 2010 г.) номиналом 1000 рублей:

В середине герба г. Ярославля добавлена яркая блестящая горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения, при наклоне банкноты она перемещается от середины изображения герба вверх или вниз;

Полутоновый водяной знак (портрет Ярослава Мудрого) дополнен светлым водяным знаком (число «1000»).

Тонкие штрихи по краям купонных полей банкноты, метка для людей с ослабленным зрением и текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь;

На фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бумаги на лицевой стороне банкноты в окне фигурной формы («витражном окне»), при наклоне банкноты наблюдаются либо повторяющиеся изображения чисел «1000», разделенные ромбами, либо радужный блеск без изображения;

С оборотной стороны банкноты в зоне защитной нити видны тёмные повторяющиеся числа «1000», разделённые ромбами. При рассматривании на просвет числа и ромбы выглядят светлыми на темном фоне;

На однотонном поле зеленого цвета при наклоне банкноты появляются голубые и жёлтые полосы, которые выглядят продолжением цветных полос, наблюдаемых постоянно на более тёмном участке в нижней части поля.

При рассматривании против источника света ниже герба г. Ярославля наблюдается число «1000», выполненное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь.

В верхней и нижней части орнаментальной ленты на лицевой стороне банкноты расположены строки с микротекстом, которые хорошо просматриваются при увеличении.