В России предложили выдавать маткапитал еще одной категории граждан

15.02.2021, 10:28, Разное

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Согласно документу, выплаты будут предусмотрены для женщин, которые родили (усыновили) третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2022 года. Эта категория граждан вправе рассчитывать на материнский капитал при одном условии – если ранее она не воспользовалась правом на государственную поддержку.

Также выплаты смогут получить российские мужчины, которые в одиночку усыновили третьего ребенка и последующих детей. В законопоекте указано, что решение суда об усыновлении должно вступить в силу с 1 января 2022 года.

Один из авторов инициативы Ярослав Нилов рассказал, что новый законопроект будет распространяться на регионы, где наблюдаются проблемы с рождаемостью. Сюда относятся Воронежская, Ленинградская, Смоленская области и Мордовия. В указанных регионах число детей в семьях наиболее низкое.

В ходе Федерального послания в январе прошлого года президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал парам при рождении первого ребенка. Глава страны уточнил, что на поддержку смогут рассчитывать те семьи, в которых пополнение произошло после 1 января 2020 года.

Как сообщает РБК, в этом году российские семьи с первенцем могут рассчитывать на материнский капитал в размере 483 882 рублей, с двумя детьми – на 639 432 рубля. Если же пара уже получила деньги на первого ребенка, то на второго им выплатят 155 550 рублей.

Напомним, что материнский капитал в России можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий, товары и услуги для детей-инвалидов. Также средства можно направить на формирование накопительной пенсии матери.