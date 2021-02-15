Анонсирован визит президента Киргизии в Россию

15.02.2021, 10:25, Новости дня

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Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Россию 24-25 февраля.

«Визит президента ожидается 24-25 февраля», – передает ТАСС слова дипломатического источника.

Жапаров был избран президентом Киргизии 10 января на досрочных выборах, набрав 79,2% голосов избирателей. Это будет его первый зарубежный визит в качестве руководителя страны.

Напомним, 25 января стало известно, что победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров решил совершить первый зарубежный визит в Россию. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином?