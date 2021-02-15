Названы сроки проведения всероссийских проверочных работ

15.02.2021, 10:25, Новости дня

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Всероссийские проверочные работы пройдут с 15 марта по 21 мая 2021 года, говорится в приказе Рособрнадзора.

Из документа следует, что всероссийские проверочные работы у учеников с четвертого по восьмой классы состоятся с 15 марта по 21 мая в штатном режиме, у 10-х и 11-х классов – с 1 по 26 марта в режиме апробации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку будет содержать 24 задания, по математике – 14 заданий, их составят на основе заданий из ЕГЭ.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Досрочный период проведения ЕГЭ в 2021 году отменили. Также Минпросвещения сообщило об отмене ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году.