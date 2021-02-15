Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки

15.02.2021, 10:25, Новости дня

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Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки.

«Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника», – передает ТАСС слова судьи в ходе оглашения приговора.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Ему также вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Гособвинение просило суд приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.

Фигурантами дела также являются экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, и гендиректор марийской телекомпании «Регион 12» Наталья Кожанова, ее суд признал виновной в посредничестве во взяточничестве в ходе оглашения приговора. Прокурор запросил для них 10 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно.

Ранее в СК сообщили, Маркелов, используя вексельную схему, получил через Кожанову от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе со стороны Маркелова. Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей. «Министр Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере», – сообщили в СК.

В ноябре 2019 года сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде изъял у Маркелова имущество на сумму 2,2 млрд рублей.