Меган Маркл и принц Гарри станут родителями во второй раз

15.02.2021, 10:09, Разное

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Сначала эту радостную новость на словах подтвердил официальный представитель пары в беседе The Guardian и другими изданиями, сказав от лица принца Гарри и Меган Маркл:

Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок.

И почти одновремено с этим фотограф Мэйсон Харриман опубликовал фотографию пары, на котором видно округлившийся живот Меган.

Меган, я был фотографом на вашей свадьбе и засвидетельствовал, как началась ваша история любви, и, мой друг, для меня большая честь снять то, как она растет. Мои поздравления герцогу и герцогине Сассекским в связи с этой радостной новостью!

– написал он под снимком, который за 10 часов собрал больше 80 тысяч лайков.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре прошлого года: в канун Рождества ее и принца Гарри видели на выходе из медицинского центра в Беверли Хиллз. Внимание привлекло даже то, как они были одеты: на фоне Гарри в легких джинсах и рубашке многослойный наряд Меган из свитеров и куртки оверсайз выглядел подозрительно.

Напомним, в июле 2020-го герцогиня пережила выкидыш. Она рассказала об этом спустя месяцы в эссе для The New York Times:

Сменив Арчи подгузник, я вдруг почувствовала резкую судорогу. В следующую секунду я упала на пол с сыном на руках, но стала напевать колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Однако веселая мелодия резко контрастировала с моим ощущением – что-то не так. Я уже понимала, что в тот момент, когда сжимала в руках своего первенца, я теряла второго ребенка.

Несколько часов спустя я лежала на больничной койке и держала мужа за руку. Я чувствовала липкость его ладони, целовала его руки, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены палаты, я пыталась представить, как мы справимся с этой ситуацией.

Сам Гарри не стал публично комментировать произошедшее.

Принц Гарри и принц Арчи