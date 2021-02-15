Введение в “Политическую экономию. Почти учебник”

15.02.2021, 10:08, Разное

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Весь 20 век характеризуется тем, что развитие мирохозяйственного комплекса, государств и их экономик шло при отсутствии теории. Да, за это время были в этой области разработаны многие так называемые теории – только в экономике было разработано свыше 50 – ти «экономических» теорий и было ещё одиннадцать направлений по их разработке. Получил своё развитие капитализм – он стал монополистическим – изменилась область приложения средств и исчезли страны, куда можно было вывозить капитал. В РФ победила социалистическая революция, и началось строительство социализма – оно продолжалось с октября 1917 г. по февраль 1990 г.

Считали, что социализм в СССР победил окончательно, Но теории так и не было. Строительство социализма в СССР и в странах народной демократии велось с опорой на интеллектуальный уровень их руководства, когда успешно (В. И. Ленин, И. В. Сталин, Н. С. Хрущёв, Л. И. Брежнев, Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Ким Ир Сэн, Ф. Кастро и др.), а когда не удачно (Ю. В. Андропов, М. С. Горбачёв и др.).

К. Маркс написал свой знаменитый труд «Капитал» (К критике политической экономии), где дал полную характеристику капитализму, основой которого была теория прибавочной стоимости. Он издал только первый том, а остальные три тома были закончены по его запискам Ф. Энгельсом и К. Каутским. Он доказал конечность капитализма и предсказал победу социализма и приход коммунизма. Однако это не была в классическом смысле теория – отсутствовало абстрактное представление капиталистической экономики как объекта исследования. Это была теория на уровне рассуждений, а значит, её можно было критиковать, переписывать, изменять и доказывать, что она не верна. До сих пор можно встретить статьи, в которых доказывается, что прибавочной стоимости не существует.

Дальше историю создания учебника «Политическая экономия» возьмём из «Понимание необходимости создания учебника политической экономии социализма, как в политических, так и в научных курсах пришло не сразу. Прежде всего, долгое время оставался открытым вопрос о "правах гражданства" у политической экономии социализма, которые длительное время отрицались, хотя по существу политико-экономические исследования организации и развития советской экономики активно велись в течение всего периода после Октябрьской революции в рамках так называемой теории советского хозяйства. Вплоть до середины 30-х годов в центре преподавания политической экономии в советских вузах находилась теория капитализма, причем именно домонополистического капитализма. В 1936г. вышло постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке преподавания политической экономии", в котором впервые была поставлена задача более глубокого изучения экономических проблем империализма и докапиталистических формаций, а также включения в общий курс политической экономии специального раздела "Политическая экономия социализма". … С этого момента началась работа и над учебником политической экономии, в котором должны быть систематически прослежены исторические ступени развития советского общества, включая и переход от капитализма к социализму, а также рассмотрена начавшаяся, по мысли авторов указанного постановления, стадия социалистического общества …». В дальнейшем учебник переиздавался, последнее – четвёртое издание вышло в 1962 г.

В конце 20 века начале 21 века стали появляться материалы по экономической теории, базой которой явилось абстрактное представление экономики социализма и капитализма как объекта исследования, как в виде рисунка, так и математического выражения (только для социализма). Увы, научное сообщество сделало вид, что ничего не случилось и продолжало исследования, базируясь на представлении экономики как наборе слов. К концу 20 – х годов 21 века автор уже выпустил шесть книг по данной тематике:

«Основы теории экономических систем». 2014 г.

«Проблемы федерализма и пути их решения». (Идеология, религия, экономика). 2017 г.

«Долговременное и бескризисное развитие экономики России». Теория и предложения. 2017 г.

«Теория социализма и капитализма». 2017 г.

«Философия экономики социализма и капитализма». 2019 г.

«Власть и государство при социализме и при капитализме». 2020 г.

С выходом этих книг стало возможным, опираясь на законы социализма и капитализма, а не на очередные рассуждения о них, посмотреть на политическую экономию как объект исследования.

Введение

Прежде всего, обратимся к определению политическая экономика, которое дал В. И. Ленин: «Политическая экономия, – писал В. И. Ленин, – занимается вовсе не «производством», а общественными отношениями людей по производству, общественным строем производства». Теории экономики при нём ещё не было, как и весь 20 век её не было, а были рассуждения о ней. Поэтому ему и пришлось обратиться к производственным отношениям при производстве материальных благ. Однако производством надо управлять эффективно – достигать заданную цель по созданию материальных благ или не эффективно – не достигать этой цели, а отклониться в любую сторону. Вопрос ставится, в какую сторону и почему? Чтобы ответить на эти вопросы надо знать устройство той системы, в которой произошёл сбой, и знать, как исправлять положение системы, т. е. в какую сторону «рулить».



В апреле 1918 г. В. И. Ленин написал гениальную антикризисную программу «Очередные задачи советской власти», в которой сказал, «… что Россией надо управлять…» и управлять, развивая соревнование, которое позволяет увеличивать производство материальных в разы – А. Стаханов – в 109 раз и др.. Российские же экономисты в конце 80 – х, начале 90 – х прошлого века предложили конкуренцию, для реализации которой изначально надо иметь в два раза больше материальных благ.

В этом и состояла гениальность интеллекта В. И. Ленина, не имея теории, выбрать правильный путь развития страны. Собственно сохранить Россию как страну. Потом И. В. Сталин за оставшееся время до Великой отечественной войны, принял к действию эти предложения В. И. Ленина. Укрепил роль ВКП(б) и уже вместе с нею они провели индустриализацию, коллективизацию и воспитали народ, для которого не бытие, а сознание определяло бытие. Именно это и этому народу, под руководством ВКП(б), и позволило победить в Великой отечественной войне, в отличие, например, от французов, которые сдались фашистской Германии на 40- й день, имея не последнюю армию в Европе. Ленинград 900 дней боролся в окружении, а фашисты промаршировали под Триумфальной аркой в Париже на 40 – й день. Вот, что такое «сознание определяет бытие» или «бытие определяет сознание»!

Однако И. В. Сталина беспокоило отсутствие теории, и поэтому он уделил такое большое внимание учебнику «Политическая экономия». Поскольку политическая экономия по В. И. Ленину не изучает производство, то авторам учебника ничего другого не оставалось, как изучать способы производства при различных общественно-экономических формациях и соответствующие им производственные отношения. В работе будет несколько изменена концепция политической экономии, а именно основой будет изучение устройства социализма и капитализма и возможных способов управления производством и производственными отношениями в интересах удовлетворения потребностей человека в различных формациях.

Поэтому изучение начнём с определения, что собой представляет человек на современном этапе развития, уже представляя его как общность – народ, который определяет сущность любого государства. Возродим понятие пролетариата, который никуда не делся ни при социализме, а тем более при современном роботизированном и насыщенном искусственным интеллектом капитализме. Будет показано, как управлять удовлетворением потребностями уже народа, как внутреннюю основу государства через экономическое развитие этого государства. Известная же пирамида потребностей Маслоу – это закон удовлетворения потребностей человека, но с классами потребностей в формулировке проф. Шорохова Ю. И. Будет представлена идеология рационального управления экономикой и её пропаганда путём провозглашения властью ежегодно государственной идеи на соответствующий период.

Рост благосостояния человека всецело определяется производительностью труда, которая зависит от принятой в формации концепции управления производством, технико-технологическим его оснащением и классом удовлетворения потребностей человека в это формации. При социализме и капитализме будет представлен закон развития общества для этих условий открытый профессором Шороховым Ю. И. и дополненный автором для ещё более широких условий. Этот закон позволяет утверждать, что капитализм конечен для условий технологической сингулярности и технологических укладов. Дальнейшее нормальное существование человеческого сообщества возможно только при социализме – у него другая цель – благо всего народа и его развитие.

После такого представления о перспективах социализма и капитализма имеет смысл дать их определение, которое принято по методологии формулировки как будто бы это объект изобретения, хотя по условиям патентования организация не является объектом изобретения. Однако такая форма описания позволяет однозначно трактовать сущность объекта. Далее будут рассмотрены вопросы о соотношении власти и государства, какая власть в государстве: сильная, слабая или власть практически отсутствует. Снова возвратимся к абстрактному представлению власти и государства при социализме и при капитализме. Поскольку для многих проблемой является понимание собственности при социализме, то этот вопрос тоже будет рассмотрен.

Так как любое государство устроено иерархически, то дальше будут представлены абстрактные представления социалистической и капиталистической экономики и показано как они входят в структуру капиталистического и социалистического государства. Здесь же будут показаны и абстрактные представления экономических платформ В. И. Ленина и А. Смита, которые отображают законы построения этих платформ. Причём для экономики социализма закон её устройства представлен в виде рисунка и математического выражения (как закон равномерного и планомерного развития экономики социализма, но уже в математической форме), то для капиталистической экономики, её сущность, только в виде рисунка – одна реализация нестационарного случайного процесса. Это говорит о том, что прогнозировать и рассчитывать, когда наступит очередной экономический кризис при капитализме, затея абсолютно бессмысленная и безграмотная. При социализме кризисов не бывает, а кризисы в капиталистических странах, хоть и сказываются на социалистической экономике, но не существенно.

Более широкий взгляд на мировую экономику выявил то, что вся она построена либо на экономической платформе В. И. Ленина, либо на экономической платформе А. Смита. Мало того, оказалось, что структуре капиталистической экономике примерно 5000 лет. Экономика рабовладельческого строя и экономика эпохи феодализма имеют схожие структуры с экономикой капитализма! Поэтому возраст этой структуры – это возраст зарождения рабовладельческого строя(!). С таким же успехом можно точно заявить, что структуре социалистической экономике всего 103 года (на момент написания данных строк).

Именно эта хронология позволит оказать решающую роль в различных избирательных процессах. Партия или кандидат в своей предвыборной платформе должен будет указать, на какой экономической платформе она (он) собирается развивать экономику. Ответа три: платформа В. И. Ленина, платформа А. Смита, о платформах ничего не сказано – это может быть только у безграмотных кандидатов. Вывод: теперь можно не читать экономическую программу кандидатов – надо только иметь представление об экономических платформах.



Далее будут рассмотрены сущность элементов экономики, их место и роль в структуре экономики. Производство будет рассмотрено с позиции создания сложных систем на всём протяжении их жизненного цикла – от замысла (инженерной записки), до снятия с производства. Финансы – как зеркало экономики и их функции с позиции их места и роли в структуре экономики, а не той роли – регулирующей, которую возлагают на них сейчас. Будет определено место и роль Центрального Банка в структуре экономики, и какая его роль в структуре социалистической экономики и его «способности» в управлении экономикой (таргетирование инфляции). Затронут, будет вопрос «количественного смягчения» в США и в чём ошибки руководства ФРС.

Важнейшей проблемой любой экономики является управление ею, оно будет подробно рассмотрено в учебнике. Собственно это вершина политической экономии, её цель – понять, чем и как следует управлять для достижения цели – обеспечение блага всего народа и его развитие или получение максимальной прибыли собственниками средств производства. Будет показана место и роль партий в управлении экономиками и в государством в целом.

После полного изучения производства в широком смысле будут показаны абстрактные представления социалистических и капиталистических государств, уже как иерархических структур, в которых займут своё место наряду с производством партия, частный собственник и криминал в социалистическом государстве и элита («олигархи») на разных уровнях вместе с криминалом – от поселений до федерации.

Будет показано, что социальное государство – это капиталистическое государство. Его роднит с социализмом только фонетика. Будут подняты правовые вопросы с позиции организации власти при социализме и при капитализме, а именно, о разделении власти, о форме власти и устойчивости власти.

Поскольку любое государство является элементом мирохозяйственного комплекса, то будет дано абстрактное представление этого комплекса и экономического комплекса РФ как элемента мирохозяйственного комплекса. В конце будут рассмотрены вопросы, которые относятся не только к устройству экономики, государства, но объединяющие их в целом и имеющие большое значение, в их жизнедеятельности: теория кризисов, теория коррупции, о чиновниках, представление об институциональных и структурных реформах , о стоимости и возможно др. Андрей Яшник