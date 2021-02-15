 

Организован набор граждан Узбекистана для работы в транспортном секторе России

15.02.2021, 10:04, Новости дня
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Власти Узбекистана запланировали очередной организованный набор сограждан для работы в российской сфере транспорта и логистики.

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, представители агентства по внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений республики провели переговоры с руководством транспортно-логистической компании «Деловые линии», базирующейся в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Dunyo.

«В ходе встречи с заместителем генерального директора компании Станиславом Ершовым обсуждены перспективы взаимодействия с учетом заинтересованности российской стороны в организованном наборе персонала в Узбекистане напрямую для укомплектования рабочего персонала», – говорится в сообщении.

По данным узбекистанского МИД, в настоящее время в 240 подразделениях компании по всей РФ работают более 1,4 тыс. граждан Узбекистана.

В сентябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, предусматривающее с помощью организованного набора в 2020-2021 годы довести число работающих в РФ сограждан до 100 тысяч, улучшив уровень их профессиональной и языковой подготовки.

В январе сообщалось, что в российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки. 



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