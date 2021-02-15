 

Мужчина с дочерью выпали из окна дома в Москве

15.02.2021, 10:04, Новости дня
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Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел мужчины и ребенка на юго-западе российской столицы, сообщила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Тела мужчины и ребенка были обнаружены возле жилого дома на юго-западе Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), передает РИА «Новости».

Иванова сообщила, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

По данным источника в правоохранительных органах, ранее в ДТП погибла супруга мужчины.



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