Ученые рассказали о возможной панацее от болезни Паркинсона

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15.02.2021, 9:58, Разное
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Ученые из Туниса рассказали о возможной панацее от болезни Паркинсона. По их словам, в лечебном процессе нужно применять яд скорпиона.
В Европе болезнь Паркинсона занимает второе место по степени прогрессирования. Специалисты из Института Пастера начали исследовать терапевтический потенциал яда животных, в частности, скорпиона. Предыдущий опыт показал, что биоактивные соединения, содержащиеся в них, могут быть нацелены на определенные молекулы. Во время установления взаимосвязи с ними, подавляется их активность, все это отражается на самочувствии пациента.

Эксперты уже давно интересуются компонентами, которые присутствуют в яде скорпионов и гадюк. На базе Института функционируют террариум, в котором проживают рептилии и насекомые. Ученые получают их яд, который впоследствии превращается в сыворотку.

В составе яда находятся токсичные и нетоксичные молекулы, именно последние нужны для лечения болезни Паркинсона. Клеточные рецепторы являются подходящими мишенями для разработки новых терапевтических методик.

Источник: www.kp.ru



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