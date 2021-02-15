 

Математики описали процесс метастазирования рака

15.02.2021, 9:58, Разное
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Математики из Испании описали, как происходит метастазирование рака. В ходе проведения исследования они создали модель того, как новообразование проникает в эпителиальные клетки.
Научные сотрудники применили комбинацию математического и численного моделирования, а также топологического анализа данных. Все это помогло понять, как начинают распространяться метастазы при онкологическом заболевании. На ранних стадиях рака происходит вытеснение группы здоровых клеток в ткани.

Опираясь на имеющие факты, исследователи посредством программного обеспечения и клеточной динамики получили уникальную модель. Ее можно использовать для лучшего понимания процессов, происходящих в клетках и для разработки новых методов лечения рака, регенерации органов или же предотвращения прогрессирования онкологии.

Источник: yandex.ru



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