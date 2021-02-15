Сын Елены Яковлевой ради мамы свел с лица татуировку гроба

15.02.2021, 9:58, Разное

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Сын актрисы Елены Яковлевой решил избавиться от татуировки на лице, которая не нравится его маме. Тем самым Денис Шальных решил подготовиться к празднованию ее 60-летнего юбилея.

В Сети Дениса Шальных считают скандальным бунтарем. Он удивлял публику не только поведением, но и своим внешним видом. Так, его тело, включая лицо, было полностью покрыто различными татуировками. Однако к юбилею своей мамы Елены Яковлевой он решил преобразиться.

Недавно Денис Шальных сдал экзамены, что позволило ему стать дипломированным фитнес-тренером. А в программе «Док-ток» сын актрисы признался, что удалил одну из татуировок на левой щеке. Она изображала гроб и не очень нравилась его маме.

Кроме того, Денис Шальных изменил другие татуировки на теле. Некоторые он пытался удалить, но этот процесс весьма трудоемкий. Между проведением процедур по лазерному удалению татуировок Шальных приходится делать продолжительные промежутки, поскольку после них у него опухает лицо.

Источник: radiokp.ru