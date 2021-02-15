 

Сын Елены Яковлевой ради мамы свел с лица татуировку гроба

15.02.2021, 9:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сын актрисы Елены Яковлевой решил избавиться от татуировки на лице, которая не нравится его маме. Тем самым Денис Шальных решил подготовиться к празднованию ее 60-летнего юбилея.
В Сети Дениса Шальных считают скандальным бунтарем. Он удивлял публику не только поведением, но и своим внешним видом. Так, его тело, включая лицо, было полностью покрыто различными татуировками. Однако к юбилею своей мамы Елены Яковлевой он решил преобразиться.

Недавно Денис Шальных сдал экзамены, что позволило ему стать дипломированным фитнес-тренером. А в программе «Док-ток» сын актрисы признался, что удалил одну из татуировок на левой щеке. Она изображала гроб и не очень нравилась его маме.

Кроме того, Денис Шальных изменил другие татуировки на теле. Некоторые он пытался удалить, но этот процесс весьма трудоемкий. Между проведением процедур по лазерному удалению татуировок Шальных приходится делать продолжительные промежутки, поскольку после них у него опухает лицо.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Ксения Собчак показала фото подросшего сына в день его рождения

27.09 / Николай Цискаридзе заявил о травле Анастасии Волочковой в Большом театре

09.02 / Мнение: ХПВ на МБХ

02.10 / Скандалы: «Они купили пятое место, оно за ними»

30.10 / Роскомнадзор призвал Google прекратить цензуру российских СМИ

08.01 / Мнение: Подделывают и статуэтки, и самородки, и окаменелости трилобитов

18.09 / Мистическая Якутия: Шаманские войны

25.01 / Онкологи из США нашли возможный способ борьбы с раком

02.02 / Ученые продемонстрировали биомассу для восполнения дефицита витамина A

14.10 / Ольга Бузова показала архивный снимок 15-летней давности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска