Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит турбодизель V6 от Mazda

15.02.2021, 9:56, Новости дня

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В Сети опубликовали подробности о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser 300.

Данное транспортное средство оснастят дизельным двигателем от компании Mazda. Напомним, в актуальной генерации автомобиль получил 4,5-литровый бензиновый мотор. Что касается нового решения, то в данном случае это связывают с принятым совместным соглашением об обмене современными технологиями. Предполагается, что задействованный двигатель имеет объем 3,3 литра, а его мощность достигает 286 л.с.

Пока производитель не раскрывает никаких деталей о готовящейся модели, однако есть предположения, что автомобиль окажется существенно производительнее, чем предшественник. Дата презентации внедорожника пока умалчивается представителями бренда.