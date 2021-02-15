 

Гейтс собирается вложить $2 млрд в спасение климата

15.02.2021, 9:52, Новости дня
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Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует инвестировать 2 млрд долларов в стартапы и другие проекты, направленные на борьбу с глобальным изменением климата в течение следующих пяти лет. О своих планах бизнесмен рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt 15 февраля.

По его мнению, очень важно предотвратить экологическую катастрофу с помощью инноваций. В связи с этим он считает, что глобальные государственные инвестиции в соответствующие исследования должны вырасти в пятикратном объеме за ближайшие 10 лет. Подсчеты миллиардера свидетельствуют, что это будет не менее $110 млрд в год. 

Гейтс считает, что выбросы углекислого газа должны сократиться к 2050 году до нуля, чтобы избежать огромного экологического и экономического ущерба.

Промышленность, как считает Гейтс, не должна отказываться от атомной энергии, поскольку альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер, не хватит, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. Гейтс возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.

В исследовании группы ученых из США и Китая, опубликованном в журнале Nature, говорилось, что среднегодовая температура на Земле достигла самых высоких показателей за последние 12 тыс. лет, то есть с момента окончания последнего ледникового периода.

По информации The Guardian, концентрация углекислого газа в атмосфере сегодня является самой высокой примерно за 4 млн лет и растет быстрыми темпами. Дальнейшее повышение температуры и уровня моря неизбежны, пока выбросы парниковых газов не сократятся до нулевого значения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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