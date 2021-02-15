 

В Словении в результате схода двух лавин погибли три альпиниста

15.02.2021, 9:52, Новости дня
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13 февраля в районе альпийской горы Сторжич в Словении в результате схода двух лавин погибли три альпиниста. Об этом проинформировало местное Управление гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий.

“В 10.40 два альпиниста были похоронены лавиной. Оба скончались от травм. (…) Во время спасения жертв, в 13.57, выше в этом районе сошла еще одна лавина, унесшая с собой еще двух альпинистов. Один из них скончался от травм на месте, а другой получил серьезные травмы”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что один из спасателей повредил руку.

Погибших и травмированных эвакуировали вертолетом вооруженных сил, его привлекали к спасательной операции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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