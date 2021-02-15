Часть острова Русский осталась без света из-за циклона
15.02.2021, 9:10,
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Часть острова Русского во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за обрушившегося на регион снежного циклона, сообщил представитель АО «Оборонэнерго».
«Произошла авария, бригада выехала на осмотр», – сказал собеседник РИА «Новости».
Как сообщают местные жители в мессенджерах, без света остались жители минимум восьми поселков и улиц: поселков Шигино, КЭТ, Подножье-1, Подножье, Рында, Воевода, улиц Аэродромная и Амурская.
По данным Примгидромета, над Японским морем смещается углубляющийся циклон, он принес снегопады и метели в регион. Сейчас во Владивостоке метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов.
Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег во Владивостоке прекратится в ночь на вторник.
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