Мужчина избил решивших сесть в его автомобиль подростков во Владивостоке

15.02.2021, 9:10, Новости дня

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Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине, один из них госпитализирован, информирует УМВД по Приморскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение о драке в Первомайском районе Владивостока. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что автолюбитель припарковал транспортное средство, не закрыв при этом дверь, после чего отправился на обед в местное кафе.

«Незапертый автомобиль привлек внимание проходивших мимо подростков. Они решили посидеть в машине. В этот момент водитель увидел происходящее, выбежал на улицу и начал наносить удары молодым людям. В результате действий 35-летнего местного жителя, один из подростков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, третий не пострадал», – сообщил источник РИА «Новости».

Все участники инцидента опрошены. Участковые проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в четверг мужчина избил двух сломавших снеговика подростков в Новосибирске.