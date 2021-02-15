 

Мужчина избил решивших сесть в его автомобиль подростков во Владивостоке

15.02.2021, 9:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине, один из них госпитализирован, информирует УМВД по Приморскому краю.

В дежурную часть поступило сообщение о драке в Первомайском районе Владивостока. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что автолюбитель припарковал транспортное средство, не закрыв при этом дверь, после чего отправился на обед в местное кафе.

«Незапертый автомобиль привлек внимание проходивших мимо подростков. Они решили посидеть в машине. В этот момент водитель увидел происходящее, выбежал на улицу и начал наносить удары молодым людям. В результате действий 35-летнего местного жителя, один из подростков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, третий не пострадал», – сообщил источник РИА «Новости».

Все участники инцидента опрошены. Участковые проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, в четверг мужчина избил двух сломавших снеговика подростков в Новосибирске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Озвучена позиция ЕС по поправкам к российской Конституции

06.02 / В Финляндии введут паспорта вакцинации от COVID-19, привившимся присвоят штрихкоды

31.07 / Экс-мэр Калининграда Савенко умер в Москве

07.07 / Саакашвили: Мне нравится напор и настырность Богдана

24.01 / По факту обливания полицейских краской на акции в Москве начата проверка

20.11 / Правительство поддержало смену часового пояса в Волгоградской области

24.10 / Решение НКРЭКУ о взимании тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит всем требованиям ЕС – ДТЭК

31.07 / Не перевелись ещё Кулибины — NTD о россиянине, построившем паровоз и железную дорогу на даче

13.12 / Работодатели заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам

20.10 / Компания LG выпустила первый в мире сворачиваемый телевизор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска