Телеканал «Россия-РТР» прекратил вещание в Латвии

15.02.2021, 9:10, Новости дня

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Запрет на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» вступил в силу в Латвии с полуночи по местному времени, канал стал недоступен в кабельных сетях.

В пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала «Россия-РТР» вместо него на экране появляется текст: «По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция «Россия РТР» в Латвии остановлена на один год. С 16.02.2021 его заменит телеканал «1+2», передает РИА «Новости».

До этого кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

В декабре сообщалось, что РФ рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.