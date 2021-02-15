 

Телеканал «Россия-РТР» прекратил вещание в Латвии

15.02.2021, 9:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Запрет на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» вступил в силу в Латвии с полуночи по местному времени, канал стал недоступен в кабельных сетях.

В пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала «Россия-РТР» вместо него на экране появляется текст: «По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция «Россия РТР» в Латвии остановлена на один год. С 16.02.2021 его заменит телеканал «1+2», передает РИА «Новости».

До этого кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

В декабре сообщалось, что РФ рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Российские ученые создали «видящий» людей под снегом прибор

10.09 / “Помогите, мне не на что купить еду”. 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

13.01 / Компания TLC выпустит недорогие смартфоны Alcatel

22.12 / айден в прямом эфире привился от коронавируса вакциной Pfizer

26.06 / Вирусолог спрогнозировал вторую волну коронавируса в РФ через две недели

16.07 / В США началось расследование взлома аккаунтов миллиардеров и знаменитостей в Twitter

06.10 / Жээнбеков назвал цель оппозиции в Киргизии

17.01 / В Госдепе заявили о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

05.10 / Британские власти собрались привить от COVID меньше половины населения

11.10 / Президент Азербайджана предложил привлечь Турцию к переговорам по Нагорному Карабаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска