 

Ирина Безрукова рассказала о тайне похорон погибшего сына

15.02.2021, 9:04, Разное
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Российская актриса Ирина Безрукова раскрыла одну из тайн похорон сына Андрея Ливанова. Артистка объяснила, почему у него отсутствует могила на кладбище.
В 2015 году актриса Ирина Безрукова потеряла 25-летнего сына, которого нашли в ванной с проломленной головой. Согласно официальной версии у него была острая сердечная недостаточность, ставшая причиной падения и получения тяжких увечий. Однако после инцидента никто не слышал, чтобы актриса где-то хоронила сына.

На шоу телеканала НТВ «Однажды…» Ирина Безрукова заявила, что сына его не хоронили, поэтому могилы у него нет. Об этом однажды ее попросил сам Андрей Ливанов. Он объяснил свое решение тем, что Земля из-за роста человечества может превратиться в одно большое кладбище, поэтому после смерти сын попросил мать кремировать его.

Артистка выполнила волю сына, а ее первый муж Игорь Ливанов развеял прах Андрея Ливанова над карельским озером. Сюда они хотели отправиться на рыбалку. Стоит отметить, что Ирина Безрукова принципиально не посещает кладбища. По ее мнению, у людей души нет, поэтому и смысла в посещении могил нет никакого.

Источник: www.kp.ru



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