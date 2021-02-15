 

Боль в некоторых частях тела может указывать на рак простаты

15.02.2021, 9:04, Разное
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Медики предупредили, что боль, появляющаяся в некоторых частях тела, может свидетельствовать о развитии рака простаты. В основном данное заболевание диагностируется у мужчин. Речь идет о новообразовании, которое может давать о себе знать годами.
На развитие онкологического заболевания нередко указывают болевые ощущения в определенных частях тела. В основном они дают о себе знать на более поздней стадии рака простаты. У человека может появляться боль в бедрах, верхней части ног и позвоночнике. Рекомендуется не затягивать с обращением к врачу, если была замечена данная симптоматика.

На рак простаты также указывают проблемы с мочеиспусканием, дискомфорт во время эякуляции, трудности с достижением эрекции, кровь в сперме или же моче.

Источник: www.express.co.uk



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