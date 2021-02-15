 

Бренд Nissan показал обновленный кроссовер Qashqai на тизере

15.02.2021, 9:02, Новости дня
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Пользователям стали доступны рендерные изображения обновленного кроссовера Nissan Qashqai.

Данное транспортное средство обладает незначительными улучшениями, тогда как говорить о радикальной смене дизайна не приходится. В частности, теперь передняя часть кузова имеет более острые формы, что выражает в соответствующей радиаторной решетке и бампере. Также распознать кроссовер Nissan Qashqai можно по задним фонарям.

Пока остальные подробности удерживаются в тайне, однако уже в ближайшие дни состоится официальная презентация, в рамках которой будут известны все технические характеристики, а также раскрыт внешний вид кроссовера Nissan Qashqai. Стоимость паркетника на данный момент не объявлена производителем.



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