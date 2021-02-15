Скоро начнут продажи электромобиля Tesla Made in China

15.02.2021, 9:02, Новости дня

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Глава китайского подразделения компании Tesla прокомментировал факт приближающегося выхода нового электрокара Tesla made in China.

Напомним, ранее специалисты высказывали предположения относительно того, что модель китайской сборки поступит на рынок под названием Tesla 2. Вместе с тем приобрести электрический хетчбэк станет возможным на местном рынке по цене около 25 тысяч долларов. Также указано, что новинка поступит также и в остальные страны, тогда как сборкой будут заниматься исключительно на китайском предприятии.

Что касается внешнего вида, то здесь произойдут серьезные отличия от европейской модификации. На данный момент разработчики не раскрывают всех достоинств и особенностей нового электрического хетчбэка Tesla made in China.