Мировой авторынок в январе продемонстрировал рост

15.02.2021, 9:02, Новости дня

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Мировой рынок продемонстрировал прирост продаж техники в прошлом месяце.

Зафиксировано, что в январе удалось продать порядка 6,6 миллионов новых машин, что соответствует приросту продаж на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем самым активным по количеству продаж остается Китай, где в минувшем месяце реализовали порядка 2,4 миллионов новых единиц техники с приростом на 27,7%.

Также высокие продажи продемонстрировал американский рынок, где в январе продали 1,09 миллиона новых машин с приростом на 3,1%. Предполагается, что в последующие месяцы сохранится положительная динамика спроса на новую технику на мировом рынке, однако пока прогнозы остаются неизвестными.