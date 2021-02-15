На Australian Open не осталось украинцев. Проиграла и Людмила Киченок

15.02.2021, 8:58, Новости дня

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15 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии проиграли в третьем круге парного разряда проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сеяные на турнире 13-ми Остапенко и Киченок играли против сеяных четвертыми Николь Меликар из США и Деми Схюрс из Нидерландов.

Поединок продолжался 63 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Меликар и Схюрс.

Таким образом, на турнире Большого шлема в Австралии больше не осталось представителей Украины. Ранее сегодня борьбу в одиночном разряде прекратила Элина Свитолина.

В 2021 году турнир на хардовом покрытии Australian Open проходит с 8-го по 21 февраля.

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