На Australian Open не осталось украинцев. Проиграла и Людмила Киченок
15.02.2021, 8:58,
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15 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии проиграли в третьем круге парного разряда проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.
Сеяные на турнире 13-ми Остапенко и Киченок играли против сеяных четвертыми Николь Меликар из США и Деми Схюрс из Нидерландов.
Поединок продолжался 63 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Меликар и Схюрс.
Таким образом, на турнире Большого шлема в Австралии больше не осталось представителей Украины. Ранее сегодня борьбу в одиночном разряде прекратила Элина Свитолина.
В 2021 году турнир на хардовом покрытии Australian Open проходит с 8-го по 21 февраля.
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