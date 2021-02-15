 

На Australian Open не осталось украинцев. Проиграла и Людмила Киченок

15.02.2021, 8:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

15 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии проиграли в третьем круге парного разряда проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Сеяные на турнире 13-ми Остапенко и Киченок играли против сеяных четвертыми Николь Меликар из США и Деми Схюрс из Нидерландов.

Поединок продолжался 63 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Меликар и Схюрс.

Таким образом, на турнире Большого шлема в Австралии больше не осталось представителей Украины. Ранее сегодня борьбу в одиночном разряде прекратила Элина Свитолина.

В 2021 году турнир на хардовом покрытии Australian Open проходит с 8-го по 21 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

01.10 / В Конгресс США представлен законопроект о защите демократии и суверенитета Беларуси

06.01 / 13 стран ЕС просят Еврокомиссию поделиться с Украиной вакцинами от COVID-19 – журналист

29.08 / Грузия дала свое объяснение событиям в Южной Осетии

11.02 / Европарламент раскритиковал Украину по выполнению Соглашения об ассоциации

25.01 / Марка Chery готовит новую версию кроссовера Jetour X95 Pro

30.09 / Представители туриндустрии рассказали о новой тенденции

15.02 / В Москве у финансиста украли 15 млн рублей во время покупки биткоинов

26.12 / Обозреватель NI объяснил, почему американская стратегия киберсдерживания не работает

23.09 / Microsoft предлагает технологию раннего обнаружения опасных микробов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска