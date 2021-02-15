Роспотребнадзор и ВОЗ решили создать совместный центр по готовности к пандемиям

15.02.2021, 8:16, Новости дня

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Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приступили к созданию Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Деятельность центра внесет вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом, сообщили в ведомстве.

«На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений», – передает ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

Сотрудничающий центр будет создан на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

Ранее в понедельник в Роспотребнадзоре рассказали, что Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19.