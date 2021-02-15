Моргенштерн преподнес своей девушке часы с бриллиантами за 1 млн рублей

15.02.2021, 8:10, Разное

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Российский рэпер Алишер Моргенштерн в честь Дня всех влюбленных преподнес своей девушке дорогостоящий подарок. Музыкант вручил ей часы с бриллиантами за 1 млн рублей и бутылку вина стоимостью 200 000 рублей.

О дорогостоящих подарках Моргенштерн пояснил на своей странице в Instagram. По словам рэпера, часы от Patek Philippe обошлись ему в 1 млн рублей. Кроме того, вместе с часами была вручена бутылка вина.

Музыкант поздравил поклонников с Днем всех влюбленных, но при этом признался, что 14 февраля он прожил как обычный человек. Моргенштерн просто гулял по улицам и даже спустился в метро. Соответствующие фотоснимки он публиковал в Instagram.

Источник: ura.news