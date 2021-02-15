 

Владимир Потанин: Компьютеры на нейронных связях – будущее ближайших десятилетий

15.02.2021, 7:48, Разное
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Ее функционирование в течение 5 ближайших лет стало возможным благодаря действиям основателя “Интерроса” Владимира Потанина – на прошлой неделе он направил 500 млн рублей на создание этой лаборатории на базе МФТИ.

Как отметил бизнесмен в своей колонке в газете “Ведомости”, исследования позволят дать новый взгляд на то, как действуют нейронные связи.

“Одним из свойств двумерных материалов, которые разрабатывает Новоселов, является способность имитировать работу человеческого мозга. В отдаленном будущем прикладное значение этих исследований в том, что, к примеру, компьютер, основанный на нейронных связях, – сегодня это звучит все еще футуристически – будет способен решать задачи совершенно другого качества, которые классическому или квантовому компьютеру не под силу. В частности, в той области искусственного интеллекта, которая сейчас называется машинным обучением, как раз изучение нейронных связей человеческого мозга позволяет рассчитывать на создание компьютеров, основанных на принципе его действия” – отметил Владимир Потанин.

Лаборатория станет первым проектом Центра изучения мозга и сознания под руководством российского ученого, работающего в области фундаментальной физики, профессора, члена-корреспондента РАН Тагира Аушева.

Работа Центра направлена на получение фундаментальных знаний о человеческом мозге и природе сознания. Сейчас это одно из самых актуальных направлений науки на стыке физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и разработки новых материалов, разработки и развития сопутствующих технологий, многих других дисциплин.



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