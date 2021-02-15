Членов террористической ячейки задержали в Новосибирске и Томске

15.02.2021, 7:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сотрудники ФСБ пресекли в Новосибирской и Томской областях работу межрегиональной ячейки запрещенной в РФ террористической организации, которые занимались финансированием ее деятельности, сообщило управление ФСБ по Новосибирской области.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь – Джихад»*, причастных к финансированию террористической деятельности», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В отношении выходца из одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса (содействие террористической деятельности).

По данным следствия, они регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористов. Задержанные отправлены под стражу.

Напомним, в минувшую пятницу сотрудники ФСБ задержали членов банды Басаева и Хаттаба, принимавших участие в нападении на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане.