 

Клава Кока всерьез обеспокоена за парней с цветным маникюром

15.02.2021, 7:16, Разное
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Российская певица из Екатеринбурга Клава Кока заявила, что она беспокоится за парней с цветным маникюром. На своей странице в Instagram Клавдия Высокова (настоящее имя исполнительницы) написала, что с каждым днем мужчин в салонах красоты становится все больше.
Клава Кока призналась всем парням в любви, но все же начала переживать из-за складывающейся тенденции. По ее мнению, цветной маникюр для мужчин — это «ту мач». На слова певицы откликнулся ее коллега Моргенштерн. Он часто демонстрирует фото накрашенных ногтей в социальных сетях. В ответ Клава Кока призналась, что маникюр дополняет его образ.

Стоит отметить, что маникюр с покрытием стали себе делать многие знаменитости. Так, блогер и журналист Юрий Дудь продемонстрировал свой маникюр. Две недели он ходит с надписью на ногтях «Punk Rock». Увидев фотографию, телеведущая Алена Водонаева сразу пригласила его в свой салон красоты, чтобы обновить маникюр.

Источник: www.e1.ru



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