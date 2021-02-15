У привитых от гриппа и пневмококка детей реже появляются симптомы COVID-19 — исследование

15.02.2021, 6:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Исследователи изучили медицинские карты 905 детей, у которых был подтвержден COVID-19 с февраля по август прошлого года, и распределили их на группы: бессимптомные носители, легкое, умеренное и тяжелое течение заболевания. Полученные данные ученые сопоставили с информацией о вакцинации от гриппа с сентября 2019 по апрель 2020 и от пневмококка в течение всей жизни.

Оказалось, что привитые от гриппа дети чаще переносили инфекцию бессимптомно по сравнению со сверстниками, не получивших вакцину. Более того, у них реже проявлялись симптомы других респираторных заболеваний.

У детей, получивших вакцину от пневмококка, симптомы коронавируса также проявлялись значительно реже по сравнению с непривитыми пациентами. Вместе с тем исследователи не увидели разницы в развитии респираторных симптомов между привитыми и непривитыми детьми.

По мнению ученых, причиной этого феномена может быть так называемое вирусное вмешательство, когда размножение одной инфекции может подавляться другими вирусами. Оно может происходить даже тогда, когда первым «захватчиком» является инактивированный (убитый) вирус, которая содержится в вакцине от гриппа.

«Поскольку дети тоже активно участвуют в распространении вируса, понимание взаимосвязи и сосуществования других вирусов с SARS-Cov-2 можете помочь выработать оптимальную стратегию вакцинации детей», – считают авторы исследования.

Ранее ученые из Нидерландов и Германии сообщили, что противогриппозная вакцина может потенциально защищать и от заражения коронавирусом тоже. Они проанализировали медицинские электронные карты 10,6 тысяч сотрудников Медицинского центра Университета Радбауд (Radboud University Medical Center) и сопоставили их с данными о прошлогодней вакцинации от гриппа. Сотрудники, сделавшие, прививку от гриппа, заражались на 39% реже, чем их непривитые коллеги.

Эти результаты совпадают с выводами исследователей из Италии, которые выяснили, что показатели заболеваемости коронавирусом среди привитых пожилых итальянцев ниже, чем у людей, не поставивших вакцину.