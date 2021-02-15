 

Врач предупредил о неизлечимой болезни Алибасова

15.02.2021, 6:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Симптомы Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем, сообщил ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак.

«Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция», – отметил эксперт в интервью «5 каналу».

По его словам, такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться.

С учетом возраста – 73 года – и анамнеза Полторак полагает, что у Алибасова практически отсутствуют шансы на возращение к прежней жизни.

«Сомнительно, что (помутнения – прим. ВЗГЛЯД) временные», – подытожил специалист.

Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюдается в старости (сенильная деменция). В народе сенильная деменция носит название «старческий маразм».

В конце декабря сообщалось, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник после падения с лестницы. За день до этого Горжанкин заявил, что накануне Алибасов вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот», который Алибасов получил в июне прошлого года. СМИ сообщали, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Facebook и Instagram решили фильтровать сообщения о вакцине от COVID-19

30.06 / Нардеп от “Батьківщини” Евтушок принес присягу. В Раде он заменил Белькову, которая сложила мандат

26.07 / Саркози рассказал, как «жёстко» его встретил Путин в 2008 году

08.02 / Мишустин расширил программу развития Горного Алтая

30.12 / Песков поблагодарил журналистов за работу в «странном» году

06.10 / Самолет с неисправными шасси сел в Пулково

02.07 / NYT назвала имя предполагаемого посредника между Россией и Талибаном

09.08 / В США зарегистрировано 5 млн случаев коронавируса

03.01 / Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента страны

01.12 / Авиакомпания Кипра пожаловалась на «дискриминацию» со стороны России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска