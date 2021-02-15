Врач предупредил о неизлечимой болезни Алибасова

15.02.2021, 6:28, Новости дня

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Симптомы Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем, сообщил ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак.

«Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция», – отметил эксперт в интервью «5 каналу».

По его словам, такое состояние чревато тем, что Алибасов не сможет самостоятельно о себе заботиться.

С учетом возраста – 73 года – и анамнеза Полторак полагает, что у Алибасова практически отсутствуют шансы на возращение к прежней жизни.

«Сомнительно, что (помутнения – прим. ВЗГЛЯД) временные», – подытожил специалист.

Деменция – приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. Наиболее часто деменция наблюдается в старости (сенильная деменция). В народе сенильная деменция носит название «старческий маразм».

В конце декабря сообщалось, что Алибасов госпитализирован в одну из московских клиник после падения с лестницы. За день до этого Горжанкин заявил, что накануне Алибасов вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот», который Алибасов получил в июне прошлого года. СМИ сообщали, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.