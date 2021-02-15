Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

15.02.2021, 6:28, Новости дня

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Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл ждут второго ребенка, сообщил представитель четы.

«Можем подтвердить, что Арчи (сын принца Гарри и Меган Маркл – прим. ВЗГЛЯД) станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские счастливы, что ждут второго ребенка», – передает РИА «Новости» слова представителяпары журналу People и телеканалу Sky News.

Фотограф и друг четы Мисан Харриман разместил в соцсетях фотографию пары в черно-белых тонах. На снимке видно, что Маркл беременна.

Канал отмечает, что будущий ребенок пары станет восьмым в очереди на британский престол. Также он будет десятым правнуком британской королевы Елизаветы II: последней о рождении сына сообщила принцесса Евгения.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая 2019 года, то есть их сыну Арчи сейчас почти два года.

В январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США.

В октябре супруги выиграли в суде США иск против папарацци, которые сделали фото их сына Арчи в попытке извлечь выгоду.

Напомним, в ноябре 2020 года Маркл рассказала в, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.