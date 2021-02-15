 

Мнение: О глобальной загадке «Дня V» в ковидном 2021-м

15.02.2021, 6:12, Разное
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Фото © Reuters.

Если не знать контекст, эта фотография может показаться обычной иллюстрацией маркетингового безумства, каждый год происходящего в День всех влюблённых 14 февраля. Ну подумаешь, торговцы прямо на трассе предлагают автовладельцам и автоаладелицам надувные шарики в форме сердечек – эка невидаль! Каждый волен по-своему сходить с ума, поддаваясь на уловки ушлых маркетологов.

Но всё же…

Важен контекст…

Только на первый взгляд эта сценка обычна и даже банальна. Однако если знать, что всё действо происходит в… Тегеране, пазл переворачивается совершенно иначе.

Ещё раз. В Иране – строго мусульманской стране, которую называют исламской теократией, молодёжь и даже среднее поколение активно отмечают католический праздник! просто потому, что так хочется.

И никакое #государство тут никому помешать не в силах. Хотя оно в данном случае и не пытается…

Это, конечно, повод задуматься о стереотипах. И о том, насколько они мешают воспринимать реальную #жизнь объективно, без иллюзий.

А в общем получается, что глобализационный проект – «Валентинов день» ведь являет собой типичный продукт глобализации – неостановим и неудержим.

Может, тогда и не надо пытаться укрываться в стороне от него?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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