Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты

15.02.2021, 5:34, Новости дня

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Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения санкций против российской элиты, близкой к президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», – сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag. При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными, передает Deutsche Welle.

По его словам, общие торговые санкции ударят в первую очередь по российскому населению и германской экономике, не оказав существенного давления на президента РФ Владимира Путина.

Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения РФ начинают раздражать ее оппонентов, а стоящие за Навальным силы используют усталость и раздражение людей.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности РФ к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что РФ не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?