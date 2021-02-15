 

Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

15.02.2021, 5:34, Новости дня
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Спасательные службы Гватемалы сообщили о начале извержения вулкана Фуэго, расположенного в 50 км от города Гватемала – столицы центральноамериканской республики, сообщило местное издание Prensa Libre.

Отмечается, что потоки лавы достигают до 1,5 км в длину, над вулканом виден столб пепла, который рассеивается на расстояние около 5 км. Об эвакуации граждан пока не сообщается. Последнее крупное извержение вулкана Фуэго произошло 3 июня 2018 года, погибли более 200 человек, передает ТАСС.

Напомним, 21 декабря 2020 года Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб газа и пара с содержанием пепла на высоту до 7 км над уровнем моря. В октябре ученые заявили об усилении извержения вулкана Ключевской, начавшегося месяцем ранее.



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