 

Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»

15.02.2021, 5:34, Новости дня
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Благотворительный фонд и четыре неправительственные организации обратились к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в письме НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии».

«К сожалению, в Министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. Просим вас соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V» для граждан, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом», – приводит ТАСС текст письма, авторами которого стали НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», НПО «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».

Неправительственные организации отмечают, что уже более десятка стран одобрили применение «Спутника V». Кроме того, в феврале британский научный журнал «Ланцет» (The Lancet) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составляет 91,6%. Эти данные ставят «Спутник V» в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в РФ стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.



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