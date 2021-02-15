В Саратове разрабатывают технологию изготовления полых шариков для подшипников

15.02.2021, 5:26, Новости дня

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Данная разработка ведется на базе Саратовского технологического университета, получившего специальный грант от президента РФ. Речь идет о возможности производства полых шариков для подшипников.

Ученые отмечают, что такие детали обеспечат гораздо меньшее сопротивление качению. Кроме того, они легче обычных шариков, что позволяет снизить массу изделий, а также сэкономить значительную часть металла при производстве.

Попытки сделать полые шарики уже предпринимались, отмечают специалисты. Однако либо конечный продукт оказывался слишком дорогим, либо сами подшипники выходили недолговечными. Саратовские же ученые говорят, что они уверены в успехе.