До конца столетия озоновый слой должен восстановиться

15.02.2021, 5:26, Новости дня

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Ранее выбросы ХФУ (хлорфторуглеродов) быстро разрушали озоновый слой атмосферы, защищающий Землю от интенсивной солнечной радиации. Ученые напоминают, что, начиная с 80-х годов, было принято несколько международных соглашений, по которым индустриально развитые страны стали снижать производство техники с использованием ХФУ.

Однако в 2018 году, несмотря на все это, снова наблюдался всплеск концентрации хлорфторуглеродов в воздухе. Как оказалось, виновен в этом Китай, проигнорировавший международные ограничения.

Когда причину устранили, озоновый слой снова стал восстанавливаться, говорят специалисты. Но чтобы он стал таким же, как в 1980 году, придется подождать примерно до конца столетия.