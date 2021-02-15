В РФ разрабатывают ракету для защиты Земли от астероидов
15.02.2021, 5:26,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Сверхмощную космическую ракету создают российские ученые на НПО «Энергомаш». Работе также принимают активное участие сотрудники Южно-Уральского государственного университета. Их общей целью является создание сверхмощной космической ракеты, которая сможет защитить землян от падающих космических тел, в том числе и астероидов.
Как сообщают разработчики, раке должна стать многоразовой, чтобы ее в случае необходимости можно было не только вернуть на Землю, но и повторно запустить в космос в течение одних суток.
Также участники проекта сообщили, что ракета сможет выводить на орбиту Земли сразу по семь тонн полезного груза. Первые испытания этого носителя должны пройти не позднее 2028 года.
Смотреть комментарии → Комментариев нет