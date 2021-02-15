В РФ разрабатывают ракету для защиты Земли от астероидов

15.02.2021, 5:26, Новости дня

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Сверхмощную космическую ракету создают российские ученые на НПО «Энергомаш». Работе также принимают активное участие сотрудники Южно-Уральского государственного университета. Их общей целью является создание сверхмощной космической ракеты, которая сможет защитить землян от падающих космических тел, в том числе и астероидов.

Как сообщают разработчики, раке должна стать многоразовой, чтобы ее в случае необходимости можно было не только вернуть на Землю, но и повторно запустить в космос в течение одних суток.

Также участники проекта сообщили, что ракета сможет выводить на орбиту Земли сразу по семь тонн полезного груза. Первые испытания этого носителя должны пройти не позднее 2028 года.