Мнение: “Воодушевляющий протест” против Пашиняна
15.02.2021, 5:24,
Разное
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Американский военкор Патрик Ланкастер после побывки в США, снова вернулся в Армению, где заснял продолжающиеся протесты армян против Пашиняна, который не торопится уходить несмотря на "прекрасные" результаты своего недолгого правления. Как с помощью улицы влезть во власть, так это "исполнение воли народа", а как власть через улицу сдавать, ни малейшего желания "выполнять волю народа".
Как пишет Патрик, это был "разогрев" перед большим митингом против Пашиняна 20 февраля.
И до кучи, фото из мониторингового центра по Карабаху.
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Источник: Colonel Cassad
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