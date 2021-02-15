 

Мнение: “Воодушевляющий протест” против Пашиняна

15.02.2021, 5:24, Разное
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Американский военкор Патрик Ланкастер после побывки в США, снова вернулся в Армению, где заснял продолжающиеся протесты армян против Пашиняна, который не торопится уходить несмотря на "прекрасные" результаты своего недолгого правления. Как с помощью улицы влезть во власть, так это "исполнение воли народа", а как власть через улицу сдавать, ни малейшего желания "выполнять волю народа".

Как пишет Патрик, это был "разогрев" перед большим митингом против Пашиняна 20 февраля.

И до кучи, фото из мониторингового центра по Карабаху.

Источник: Colonel Cassad



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