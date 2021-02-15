Возвращение к физической активности не вывело молодежь из депрессии

15.02.2021, 5:04, Разное

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Молодежь и нарушения психики

Во время пандемии COVID-19 распространенность нарушений психики стала резко расти. Многие эксперты называют сложившуюся ситуацию «кризисом психического здоровья». Характерный пример: во втором квартале 2020 года в США депрессия стала встречаться в четыре раза чаще, а тревожность – в три раза по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Молодые взрослые люди при этом страдают непропорционально сильно. Это происходит на фоне постепенного увеличения заболеваемости депрессией и тревожностью среди молодежи, которое наблюдается в течение последних лет.

Авторы нового исследования связывают нынешний скачок в распространенности депрессии среди молодых людей с тем, что им приходится много сидеть дома, учиться дистанционно, и социальное дистанцирование вносит существенные коррективы в жизненную рутину.

Что сделали ученые в новом исследовании

В новом исследовании авторы сравнили образ жизни и симптомы со стороны психики у студентов американских колледжей до пандемии и после ее начала. Они проанализировали данные 682 человек, которые пользовались специальным приложением для смартфона, позволяющим ученым получать данные с носимого трекера физической активности Fitbit. Наблюдение охватило три учебных семестра: весенний 2019 года, осенний 2019 года и весенний 2020 года. Во время каждого семестра ученые набирали новых участников. Однако 99 человек принимали участие в исследовании и в 2019, и в 2020 году.

Во время каждого семестра оценивались показатели разных групп студентов. Два или три раза в семестр ученые оценивали наличие у участников исследования симптомов депрессии и тревожности.

Изменения в образе жизни и депрессия

У 61% студентов в апреле 2020 года ученые обнаружили высокий риск клинической депрессии. В среднем этот показатель вырос в два раза по сравнению с данными до пандемии. В группе студентов, которые продолжали участие в исследовании с 2019 года, распространенность депрессии выросла на 90%. Этот скачок произошел параллельно с резким изменением в образе жизни.

После начала пандемии COVID-19 ученые зафиксировали у большинства участников исследования существенные изменения в физической активности, сне и характере распределения времени (личном общении, экранном времени). Количество шагов, которое делали студенты в день, упало в среднем с 10 тысяч до 4600, время сна увеличилось на полчаса в сутки, время для социальной активности сократилось более чем в два раза, до 30 минут.

Ведущим фактором риска развития депрессии во время оказалась снижение физической активности. У студентов, которые в 2020 году поддерживали ее на прежнем уровне, гораздо реже усиливались симптомы депрессии.

Восстановление физической активности не дало мгновенного облегчения

В начале лета 2020 года (оно входило в весенний семестр) участники исследования получили возможность снова увеличить уровень физических нагрузок. Однако симптомы депрессии не спешили возвращаться к показателям, которые были до пандемии.

Летом 2020 года ученые распределили участников исследования в две группы: одна увеличила физическую активность (в течение двух недель они должны были проходить не менее 10 тысяч шагов), а вторая нет. Активность людей из первой группы действительно резко выросла, однако показатели депрессии за этот период не стали лучше.

«Это интересная загадка для будущих исследований: понять, почему мы не видим связи между восстановлением физической активности и состоянием психического здоровья», – сказала Сильвия Саккардо (Silvia Saccardo), доцент Университета Карнеги-Меллона, соавтор исследования.