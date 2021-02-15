 

Левитан вновь поздравит ростовчан с днем освобождения от фашистских оккупантов

15.02.2021, 4:40, Новости дня
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В 78-ю годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских оккупантов 14 февраля в донской столице состоится автопробег «Бессмертный полк на колесах». В нем примет участие машина с громкоговорителем, из которого будут транслировать поздравление голосом диктора Юрия Левитана.

Автопробег стартует от Вечного огня в парке имени Фрунзе и пройдет через весь исторический центр Ростова. Конечной точкой маршрута станет мемориальный комплекс в Кумженской роще.  Сбор участников автопробега в 09.30 на площади Свободы у ТЮЗа. Движение автоколонны начнется в 10.30. Впереди, как ожидается, пойдут «Катюша», «полуторка» и штабная машина с громкоговорителем. Из него будут транслировать поздравление Левитана жителям Ростова и всем гражданам СССР в связи с освобождением донской столицы, информирует газета «Наше Время» со ссылкой координатора «Бессмертного полка» в Ростовской области Андрея Кудрякова.

Отмечается, что участники автопробега «Бессмертный полк на колесах» почтут героев, погибших зимой 1943 года при освобождении Ростова-на-Дону, а также воздадут дань памяти Герою Советского Союза легендарному Цезарю Кунникову – он скончался 14 февраля 1943 года от ран.

Кроме того, в знак вечной памяти и благодарности воинам за их великое мужество в 20.00 в Ростове включатся прожектора, направленные на ночное небо, информирует «Дон-24» со ссылкой на источники в городской администрации.

«78 лет назад с территории Ростова окончательно был изгнан жестокий враг. Наш город был оккупирован фашистами дважды. Именно 14 февраля нашим землякам удалось подавить сопротивление гитлеровцев. Тогда на перекрестке улиц Энгельса и проспекта Буденновского Ростов был освобожден!(…)Теперь наш священный долг – сберечь и передать память о вашем благородном подвиге нашим детям и внукам. Они обязательно будут гордиться своими предками. А все, кто пал, сражаясь за Отечество, обрели бессмертие в нашей памяти.», – обратился к ростовчанам глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, сообщается на сайте администрации города.



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