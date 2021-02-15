В РФ создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID

15.02.2021, 4:40, Новости дня

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Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса <…>. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – информирует ведомство.

Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.

Напомним, в декабре 2020 года РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.