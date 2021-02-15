ВВП Японии в 2020 году в условиях пандемии упал на 4,8%

15.02.2021, 4:40, Новости дня

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 2020 году сократился на 4,8 п. п. по сравнению с показателем 2019 года под влиянием падения внутреннего спроса и экспорта в условиях пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.

Это стало самым крупным падением ВВП с 2008 года, когда под влиянием глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%, передает ТАСС.

В 2020 году в Японии почти на 6 п. п. упал объем личного потребления, который формирует около 60% валового внутреннего продукта. Объем экспорта уменьшился на 12,3 п. п. по сравнению с показателем предыдущего года под влиянием глобального сокращения спроса.

В то же время к концу года ситуация стала улучшаться. В октябре – декабре японский ВВП в годовом исчислении увеличился на 12,7 п. п. Он стал расти уже с третьего квартала прошлого года.

Напомним, ВВП Японии с июля по сентябрь 2020 года вырос на 22,9% в годовом выражении, однако это не смогло компенсировать глубокое падение экономики во втором квартале под влиянием различных ограничений и сокращения спроса в связи с пандемией. В мае 2020 года промпроизводство в Японии упало до минимума с января 2013 года.