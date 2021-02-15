Хабзилла, любовь моя

15.02.2021, 4:38, Разное

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Если бы существовал рейтинг прекрасных, но не востребованных человечеством вещей, то социальная сеть Hubzilla заняла бы в нем одно из высших мест.

Что? Еще одна сеточка? Как вы сказали? Какая зилла?

Так ответят даже продвинутые знатоки, даже те, кто в своих путешествиях по Сети побывал в экзотических сетях Minds или Ello. Всё они знают, всё видели, везде были. Но Hubzilla? Нет, не слышали!

Это как судьба ― сделать удивительную, отличную, ни на что не похожую вещь и остаться с ней на обочине, в то время как мимо тебя радостные толпы идут и идут в Facebook или в какое-нибудь гиблое «ВК».

Мик Макгирвин. Фото: macgirvin.com

Hubzilla придумал и создал Мик Макгирвин, ветеран рок-н-ролла и программирования, начинавший жизнь в Калифорнии в те годы, когда там еще полно было людей, помнивших, как выпивали с Моррисоном и вживую слушали группу Love. Теперь и уже давно он живет на своей ферме в Австралии, где играет на гитаре, смотрит по ночам на звезды и дружит с кенгуру.

Он из тех людей, которые всегда выбирают другой путь. В ранние восьмидесятые его можно было найти в FIDO и на BBS; потом он писал софт для НАСА, администрировал unix-серверы в Стэнфорде и разрабатывал свободный софт, а в 2010 году, когда Марк Цукерберг начал завоевывать мир со своим Facebook, длинноволосый рок-программист Макгирвин задумался о том, что противопоставить новому месту, куда толпы людей добровольно отправляются, чтобы отдать свои личные данные. В том же году Макгирвин ответил Цукербергу, создав протокол DRFN ― распределенная сеть друзей и отношений. Цукерберг ответа не услышал.

Здесь у нас не подпольный контркультурный программистский листок (к сожалению), и поэтому мы не можем подробно рассказывать обо всех идеях Макгирвина и их воплощении в программном коде. Скажем только, что он создал многое из того, что лежит в основе Федерации; создал и поныне существующую социальную сеть Friendica и ушел из нее, чтобы создать Hubzilla, которая должна была стать новым местом жизни в Сети.

Все это означает несколько десятков лет кропотливой работы по созданию лежащего в основе сети протокола Zot, работы не за деньги и без надежды на деньги, потому что Hubzilla не имеет ничего общего с куплей-продажей, никем не финансируется и держится только потому, что люди хотят ее держать.

Хабы Hubzilla (сейчас их 119) размещаются на компьютерах тех, кто хочет их разместить. Так это происходит и в других свободных социальных сетях, в Mastodon, в Diaspora, в PeerTube и так далее, но Hubzilla имеет уникальные особенности, каких ни у кого нет.

Прежде всего ― nomadic identity, идентичность кочевника. Это значит, что вы не привязаны к конкретному хабу и можете клонировать самого себя и таким образом иметь самого себя на двух, трех, пяти хабах.

Исчезновение, или закрытие, или технические проблемы, или цензура не способны причинить вам вред, потому что вы рассредоточены по хабам, ваша личность присутствует одновременно во многих местах. Ваши посты и вообще все, что вы делаете, автоматически клонируется. Вам достаточно сказать что-то в одном месте, как оно появляется во всех, где присутствует ваша кочевая идентичность.

Вы размножились. Вы один во многих местах и лицах. Причем вы видны и слышны не только в Hubzilla, но и в других федеративных сетях.

Но видны и слышны только тем, кому вы разрешили: у вас полный контроль над вашими данными.

Странно и как-то нелепо называть Hubzilla социальной сетью. Это ставит ее в один ряд с фейсбуком или твиттером, куда люди приходят общаться. Что можно делать в фейсбуке? Только говорить. Недавно фейсбук отключил Заметки, где можно было писать более-менее длинные тексты, и теперь вся сеть представляет собой гигантскую, невиданную в истории человечества говорильню млрд людей. Так же и твиттер. И другие, в том числе федеративные сети ― тоже так же.

Но Hubzilla это место, где можно не только говорить, но и делать. Ни у одной другой сети нет такого функционала, как у Hubzilla. В ней вы можете создавать свои личные «Википедии». В ней вы можете создавать свои сайты и web-страницы.

То есть в Hubzilla вы можете не только говорить, но и строить, не только общаться, но и создавать.

Год за годом Мик Макгирвин наращивал эти возможности и в итоге построил в интернете модульный дом, в котором вы сами выбираете, какую именно возможность подключить к своему аккаунту. Собственное облачное хранилище файлов ― пожалуйста (оно принадлежит только вам, в отличие, например, от облака Google, где ваши файлы сканируются и анализируются). Фотоальбомы ― пожалуйста (в придачу ― кэширование изображений из интернета, что делает возможным их анонимное использование). Календари, карточки, контакты, чаты, смайлики, без которых сегодня никуда, генератор QR-кодов ― и еще уникальная Степень сходства, которая позволяет вам настраивать свой поток в зависимости от большего или меньшего сходства людей с вами.

Фото: Ведомости / ТАСС

И нет этого обязательного краткоговорения, в которое уже съехало в фейсбуке человечество. В Hubzille есть Статьи ― они встраиваются в ваш дом, и вы становитесь писателем длинных текстов.

И прямо из вашего канала в Hubzilla вы можете транслировать свои тексты и мысли в твиттер и WordPress.

И еще во многие места, потому что можете подключать протоколы, которые соединят вас с аудиторией в Diaspora и в GNUsocial, а протокол ActivityPub соединит вас с дюжиной федеративных сетей.

Это место для жизни и творчества, но жить и творить туда не пришел почти никто. Там обитают сейчас несколько тысяч разноязычных чудаков, включая меня.

И самого Мика Макгирвина, который со своей отдаленной фермы на краю мира смотрит на свой футуристический и гуманистический дом, построенный для всех, и видит, что он почти пуст.

Выходец из шестидесятых, c их безумным творческим драйвом, Мик Макгирвин поставил на то, что человек ― творческое создание и размышляющее создание. Но оказалось, что человек прежде всего стадное создание, желающее быть там, где все.

Идея о том, что найдется достаточно людей, которые захотят делиться знаниями, создавая свои собственные «Википедии» в Hubzilla, ― оказалась утопией.

Утопией оказалась идея, что люди захотят жить в светлом и чистом месте, где нет ползающих по дисплеям и клавиатурам следящих насекомых и никто ничего не покупает и не продает.

Отсутствие денег в Hubzilla ты чувствуешь на каждом шагу и при каждом вдохе, в воздухе этой сети нет возбуждения и лихорадки большого мира, нет сводящей с ума концентрированной человеческой энергии, направленной на борьбу, на захват, на усиление, на овладение, на покорение, на агитацию, на оскорбление, на самопродвижение. Сам Мик Макгирвин, создавший Hubzilla, за десятилетия написавший тысячи тысяч строк программного кода, сделавший реверс-инжиниринг некоторых протоколов других сетей, чтобы соединить Hubzilla с ними, получает в виде пожертвований от пользователей сети несколько десятков… сотню долларов. Но он теперь не в центре работы ― отошел от дел.

Нынешний основной разработчик Hubzilla, австриец Марио Вавти, недавно подал заявку на грант в фонд NLNet и получил его. Идеальный сетевой дом потихоньку строится дальше, строится, несмотря ни на какие потрясения, возмущения, катастрофы и ковиды, происходящие в мире. Я не знаю, как сказать правильно: Марио программирует в свободное от игры на тромбоне время или играет на тромбоне во время, свободное от программирования. Но многие, кто приходит на концерты его джаз-трио Ride the Slide, ничего не знают ни об идеальном месте жизни в Сети, ни о протоколе Zot, ни о Hubzilla.

Алексей Поликовский

Обозреватель «Новой»

СПРАВКА «НОВОЙ»

FIDO ― сокращение от FidoNet, социальная сеть, построенная на технологии «из точки в точку». Пик популярности в начале девяностых.

BBC ― электронная доска объявлений.

Федерация ― сообщество свободных социальных сетей Mastodon, Matrix, Diaspora, Pleroma, Friendica, Hubzilla и других. Имеет более 4 млн пользователей.

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