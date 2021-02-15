Компания Илона Маска запустит модули для строительства окололунной станции

15.02.2021, 4:32, Новости дня

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О скором начале строительства окололунной станции заявили представители компании SpaceX, основателем которой, как известно, является знаменитый Илон Маск. Данный космический объект получил название Gateway.

Пока речь идет о подъеме на орбиту Луны отдельных модулей станции, которые соберут уже на месте. Активное участие в этом проекте принимает американское агентство NASA.

Первыми на орбиту Луны попадут модуль с электродвигателем и системы жизнеобеспечения, сообщают представители SpaceX. После того, как станция будет полностью собрана, она станет перевалочным пунктом для космических кораблей, которые будут состыковываться с ней перед посадкой на поверхность Луны, а также по дороге обратно на Землю.