Загрязнения в атмосфере помогут обнаружить внеземную цивилизацию

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15.02.2021, 4:32, Новости дня
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Если на какой-либо досягаемой планете существует внеземная цивилизация, достигшая индустриального периода развития, отыскать ее будет проще по тем загрязнениям, которые она оставляет в атмосфере. Об этом сообщили представители НАСА.

Например, на Земле при сжигании ископаемого топлива образуется большое количество диоксида азота (NO2). Обнаружить его можно из глубокого космоса, проведя обычный спектральный анализ земной атмосферы.

Однако пока ни на одной из открытых учеными экзопланет ничего подобного не наблюдалось. Впрочем, инопланетная цивилизация может переживать еще и доиндустриальный, а также постиндустриальный период, когда проблема с вредными выбросами либо еще не возникла, либо уже решена.



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