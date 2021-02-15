Археологи обнаружили в Египте древнейшую пивоварню в мире

15.02.2021, 3:46, Новости дня

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В египетской провинции Сохаг группой египетских и американских археологов была обнаружена, предположительно, древнейшая пивоварня в мире, сообщили в министерстве древностей и туризма Египта.

Пивоварня была обнаружено на севере древнего города Абидос, группу археологов возглавлял доктор Мэттью Адамс из Нью-Йоркского университета и доктор Дебора Вишак из Принстонского университета, цитирует РИА «Новости» заявление министерства.

Найденный объект, вероятнее всего, относится к эпохе фараона Нармера, правившего около 5 тыс. лет назад, рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

Предположительно, фабрика была возведена для обеспечения проведения ритуалов, которые проходили внутри погребальных помещений первых правителей Древнего Египта.

Во время раскопок археологам удалось найти восемь помещений, размеры которых составляют 20 метров в длину и два с половиной метра в ширину. В каждом из них было около 40 глиняных резервуаров, которые использовались для нагрева воды и зерна, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что британские археологи еще в 1900-е годы говорили о существовании этого пивного завода, но тогда они так и не смогли отыскать его.

С середины IV тысячелетия до н. э. город Абидос был важным религиозным центром Древнего Египта. Он также являлся одним из главных мест почитания бога Осириса.

Ранее сообщалось, что высеченные в скалах гробницы с мумиями были обнаружены археологами в древнеегипетском храме Тапосирис-Магна на западе античной столицы страны Александрии.