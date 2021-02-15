На российской авиабазе Хмеймим в Сирии начался второй этап вакцинации

15.02.2021, 3:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Второй этап добровольной вакцинации против коронавируса начался на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил начальник медицинского отряда авиабазы Владимир Литвинов.

«Сейчас производится вакцинация личного состава группировки вторым компонентом вакцины [«Спутник V»]. В дальнейшем планируется прививать вновь прибывающих людей первым и вторым компонентами. Планируется, что военнослужащие будут получать оба компонента вакцины на территории Сирийской Арабской Республики», – приводит слова Литвинова ТАСС.

Он пояснил, что российская вакцина поставляется на Хмеймим исходя из численности и длительности пребывания в Сирии военнослужащих, чтобы оба этапа прививки все желающие могли пройти во время командировки. Вакцинация на авиабазе стартовала в середине января, и, по словам Литвинова, некоторым военнослужащим врачи после первичного осмотра отказывались делать прививку из-за простудных заболеваний. «Сейчас они все вылечились, с ними все в порядке, вакцинацию они тоже начали», – подчеркнул начальник медицинского отряда авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как отметил военный врач Антон Темников, проводящий осмотр желающих сделать прививку, по итогам первого этапа серьезных изменений состояния здоровья ни у кого из военнослужащих не зафиксировано. «Серьезных поствакцинальных осложнений не было. Сегодня мы начинаем второй этап, после которого наблюдаем пациентов в течение трех дней и выдаем соответствующий сертификат о том, что человек провакцинирован и может даже общаться с больными», – отметил он.

Напомним, в Сирии из-за коронавируса отменили празднование Рождества и Нового года. В мае 2020 года РФ в ООН призвала снять санкции с Сирии в связи с коронавирусом.